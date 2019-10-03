Off-price пространство выгодных брендов Familia будет дарить призы каждый час

Федеральная сеть off-price-магазинов Familia каждый час будет дарить своим покупателям подарки 5 октября на открытии своего первого в Петрозаводске магазина.

Пространство выгодных брендов площадью почти 1 400 кв.м начнет свою работу в ТРК "ЛОТОС PLAZA" в 11.00.

Каждый час Familia будет собирать чеки у посетителей нового магазина, сделавших покупку на сумму от 1500 рублей, и методом случайного выбора дарить подарки. Среди призов – бытовая электроника, ювелирные украшения, товары для дома, сертификаты на покупку и многое другое.

Familia — крупная федеральная сеть off-price-формата, у которой более 270 магазинов по всей России. Она предлагает огромный ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома известных мировых и российских брендов. Все товары продаются со скидками, которые составляют до 85% от цен на аналогичные товары в фирменных магазинах торговых марок и бутиках.

Familia знаменита тем, что активно развивает в России очень популярный на Западе формат торговли off-price*, суть которого: много брендовых товаров с существенной выгодой для покупателя. Компания сотрудничает с владельцами более 7 000 торговых марок из 50 стран мира, покупая у них излишне произведенный и нераспроданный товар огромными партиями и по очень выгодным ценам. Весь ассортимент поступает напрямую от брендов, их дистрибьюторов и фабрик.

В Familia всегда широкий выбор одежды: мужской, женской, подростковой, детской, включая джинсы, костюмы, платья, рубашки, разнообразную верхнюю одежду, — и большой ассортимент сумок, рюкзаков, ремней и других аксессуаров, товаров для спорта, посуды, текстиля, игрушек, бытовой электроники и многого другого.

Каждый магазин Familia – большое торговое пространство, на котором соседствуют разные товары и разные марки. Величину выгоды на товар можно увидеть на ценнике: для каждой вещи обозначена ее средняя стоимость в других розничных магазинах и разница с этой ценой в Familia. Новые поставки в магазины происходят несколько раз в неделю.

Магазин в ТРК "ЛОТОС PLAZA" станет для Familia первым в Карелии и 273м на территории России. На его открытии каждый посетитель сможет получить карту лояльности Familia — по ней в этот день будет действовать дополнительная скидка в 10% на любой товар, а впоследствии 5–7% в зависимости от дня недели. Тем, кто сделает покупку на сумму от 1 500 рублей, будут полагаться дополнительные подарки**.

*Off-price (оф-прайс) – один из форматов торговли по специальным ценам. Предполагает продажу в одном магазине широкого спектра оригинальных товаров известных брендов с выгодой для покупателя – по ценам, существенно сниженным от их стоимости в других местах продаж.

**Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 800 100 33 90.

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