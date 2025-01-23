Офис лесозаготовительной компании сгорел в поселке Карелии

Огнеборцы оперативно потушили пожар.

Сегодня в поселке Чална в 14.29 произошел крупный пожар. Вспыхнул офис компании ЗАО «Шуялес» на улице Первомайской. Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

Пожар ликвидировали в 14:57. На месте происшествия работали пять человек и одна единица техники из пожарной части № 27 поселка Мелиоративный. А также из пожарной части № 4 привлекались четыре человека и одна единица техники. К счастью никто не пострадал.