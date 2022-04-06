Офисную бумагу, исчезнувшую из магазинов из-за санкций, заменят продукцией, выпущенной в Карелии

Дефицит офисной бумаги, возникший из-за прекращения поставок импортного сырья, будет ликвидирован благодаря запуску производства аналогичной продукции в Карелии.

Как сообщает агентство WhatWood, производством офисной бумаги займется Кондопожский ЦБК. На предприятии запущена новая листорезательная машина, которая будет выпускать потребительскую бумагу под брендом «Ekkö» — ее можно использовать как альтернативу офисной бумаге.

Для изготовления нового продукта, который предназначен для реализации на внутреннем рынке, не будут использоваться отбеливающие химические вещества. Комбинат сможет выпускать до 200 тыс. пачек бумаги в месяц.