Офисы врачей общей практики появятся в Петрозаводске

До конца года на Древлянке откроется подразделение Городской поликлиники №1.

В Петрозаводске начинается внедрение фронт-офисов врачей общей практики – специалистов, которые могут оказывать помощь и взрослым, и детям, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.

До конца года в одном из домов жилого комплекса "Скандинавия" в микрорайоне Древлянка откроется такой офис как подразделение Городской поликлиники №1.

"Открытие офиса ОВП – возможность сделать медицинскую помощь максимально доступной для граждан, независимо от места проживания. Рассматривается вопрос об организации подобных кабинетов и в других активно расширяющихся жилых комплексах Петрозаводска", – написал министр.