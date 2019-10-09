Офисы врачей общей практики появятся в Петрозаводске

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До конца года на Древлянке откроется подразделение Городской поликлиники №1.
В Петрозаводске начинается внедрение фронт-офисов врачей общей практики – специалистов, которые могут оказывать помощь и взрослым, и детям, сообщил в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.
До конца года в одном из домов жилого комплекса "Скандинавия" в микрорайоне Древлянка откроется такой офис как подразделение Городской поликлиники №1.
"Открытие офиса ОВП – возможность сделать медицинскую помощь максимально доступной для граждан, независимо от места проживания. Рассматривается вопрос об организации подобных кабинетов и в других активно расширяющихся жилых комплексах Петрозаводска", – написал министр.
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