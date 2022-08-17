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«Офицеры России» просят Генпрокуратуру проверить слова лидера группы «Сплин»

Новости. Общество
20:30, 23 Августа 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Общественная организация «Офицеры России» обратилась к генпрокурору России с просьбой проверить высказывания лидера группы «Сплин» Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции.

Это следует из письма «Офицеров России», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По словам лидера «Офицеров России» генерал-майора Сергея Липового, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни «Выхода нет», которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже.

Как сообщил РИА Новости лидер «Офицеров», в этом наблюдается «ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО».

«Также сообщают, что уже на ближайшее время (август–сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы «Сплин» на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на «ВЭБ Арена» в рамках концерта «Музыка с сильным характером», — отметил Липовой, по мнению которого «Сплин» не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА — символе армейского спорта страны.

Генерал призвал провести проверку по данным фактам.

«В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы «Сплин» А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы «Сплин» А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью», — говорится в заявлении на имя генпрокурора.

 

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