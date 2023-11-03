Офицеры вневедомственной охраны в Петрозаводске провели экскурсию для студентов

Росгвардейцы в рамках профориентационной работы встретились со студентами.

Студенты Российской правовой академии посетили отдел вневедомственной охраны в Петрозаводске, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Карелии 6 ноября.

Как отметили в источнике, офицеры Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в рамках профориентационной работы встретились со студентами карельского филиала Российской правовой академии Минюста России.

Сотрудники рассказали о деятельности Федеральной службы войск нацгвардии страны, ее структуре и специфике. Особое внимание уделили службе во вневедомственной охране, учащимся показали фильм об истории и задачах подразделения.

Кроме того, ребятам продемонстрировали специальные средства службы. Они посетили и музей вневедомственной охраны, а также спортивный зал, где представители ведомства показали приемы борьбы, которыми владеет каждый сотрудник.

Помимо этого, студенты посмотрели служебный транспорт и узнали об особенностях несения службы нарядами групп задержания, а также об обеспечении общественного порядка на территории охраняемых объектов и на маршрутах патрулирования.