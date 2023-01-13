Официальная инфляция по итогам I квартала 2023 года в РФ может приблизиться к 5%

Президент Путин заявил, что инфляция в стране по итогам I квартала 2023 года может приблизиться к 5%.

По итогам первого квартала 2023 года инфляция в России может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то приблизится от сегодняшних 11.9% может приблизиться к5%», - сказал глава государства.

«Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная», - заявил Путин.

Он также сообщил, что безработица в стране находится на историческом минимуме.