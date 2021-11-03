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Официальная статистика показала неудержимое обесценивание пенсий жителей России

Новости. Общество
09:00, 03 Ноября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высокой инфляции.

Это следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости».

Снижение реального размера пенсий наблюдается с февраля текущего года, когда он сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. В последний раз пенсии росли в январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январем 2020 года).

Статистика не учитывает единовременную выплату в 10 тыс. рублей, которую пенсионеры получили по августовскому указу президента России.

Номинально в 2021 году средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 15 847 рублей, однако индексацию превысила инфляция, которая сейчас составляет 7,4%.

Росстат при расчете роста реальных пенсий учитывает выплаты, которые получают работающие пенсионеры. Для этой категории населения индексация пенсий отменена с 2016 года.

 

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