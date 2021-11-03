Официальная статистика показала неудержимое обесценивание пенсий жителей России

Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высокой инфляции.

Это следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости».

Снижение реального размера пенсий наблюдается с февраля текущего года, когда он сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. В последний раз пенсии росли в январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январем 2020 года).

Статистика не учитывает единовременную выплату в 10 тыс. рублей, которую пенсионеры получили по августовскому указу президента России.

Номинально в 2021 году средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 15 847 рублей, однако индексацию превысила инфляция, которая сейчас составляет 7,4%.

Росстат при расчете роста реальных пенсий учитывает выплаты, которые получают работающие пенсионеры. Для этой категории населения индексация пенсий отменена с 2016 года.