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Официальная статистика показала расходы бюджета на содержание властей Карелии

Новости. Общество
11:03, 19 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Расходы бюджета Карелии в первом квартале 2021 года сократились на содержание главы республики и правительства, но выросли – на нужды парламента.

Это следует из официального отчета министерства финансов республики об исполнении консолидированного бюджета Карелии за январь-март 2021 года.

На "функционирование высшего должностного лица" из казны было потрачено 17 млн рублей – на 3% или на 450 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года.

В целом, в 2021 году на эту статью расходов предусмотрена сумма в размере 82 млн рублей.

Как изменились затраты на правительство и парламент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
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врунофф
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Оппозиционерка слабунова себе не маленькое жалование выпросила. Все оппы желают иметь деньги из бюджета и старательно гадить стране.
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