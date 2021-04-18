Официальная статистика показала расходы бюджета на содержание властей Карелии

Расходы бюджета Карелии в первом квартале 2021 года сократились на содержание главы республики и правительства, но выросли – на нужды парламента.

Это следует из официального отчета министерства финансов республики об исполнении консолидированного бюджета Карелии за январь-март 2021 года.

На "функционирование высшего должностного лица" из казны было потрачено 17 млн рублей – на 3% или на 450 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом, в 2021 году на эту статью расходов предусмотрена сумма в размере 82 млн рублей. Как изменились затраты на правительство и парламент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".