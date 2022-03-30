Официальная статистика показала рост реальной зарплаты в Карелии несмотря на инфляцию

Реальная заработная плата в Карелии с учетом роста цен увеличилась в январе на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Карелиястат.

Такие расчеты были проведены на основании данных о январском уровне инфляции и средней номинальной начисленной зарплате.

Ее размер, согласно официальной статистике, в январе превысил 51990 рублей. Это на 11,9% больше, чем год назад. А инфляция составила 9,7% по сравнению с январем 2021 года.

В основном, рост зарплат произошел в рыбоводстве, добыче полезных ископаемых и административной деятельности.