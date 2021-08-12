Официальная статистика показала, за счет чего сократилась промышленность Карелии

Спад промышленного производства, произошедший в Карелии в первом полугодии, обусловлен сокращением выпуска продукции в целом ряде ключевых отраслей.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом анализа показателей промышленности за январь–июнь 2021 года.

За этот период сократились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, технологической щепы, лесоматериалов, строительных изделий для зданий и сооружений из цемента.

В пищевой промышленности снизилось производство сыров, переработанной рыбы и консервированной, молока, колбасных и хлебобулочных изделий, мяса, творога, сливочного масла и других видов продукции.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии промышленное производство в Карелии сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.