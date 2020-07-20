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Официальная статистика показала, за счет каких видов продукции выросла промышленность Карелии

Новости. Экономика
09:28, 21 Июля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Рост промышленного производства в Карелии в первом полугодии, о котором заявил Минэк, произошел за счет увеличения выпуска целого ряда видов продукции.

Они перечислены в пресс-выпуске Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-июнь 2020 года".

Например, было больше выпущено мяса, рыбы переработанной и консервированной, изделий колбасных, творога, масла сливочного. Увеличился выпуск водки, ликёроводочных изделий.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Баранов
2020-07-21 10:51:27
Когда же вы наконец нацчитесь картинки подбирать по теме :) На фото токарь. Где вы видели работающего токаря в последние годы. Да, он имеет непосредственное отношение к слову "промышленность" в контексте статьи. Но речь то идет о легкой промышленности, при чем о самой легкой. Водка в тексте, токарь на картинке ! Скрытый смысл, что все токари спились ?
Клим
2020-07-21 10:46:08
Одно враньё . Карелиястат надо ликвидировать . а руководство судить за систематическое искажения реального положения дел в стране .
Гость
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