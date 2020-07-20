Официальная статистика показала, за счет каких видов продукции выросла промышленность Карелии

Рост промышленного производства в Карелии в первом полугодии, о котором заявил Минэк, произошел за счет увеличения выпуска целого ряда видов продукции.

Они перечислены в пресс-выпуске Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-июнь 2020 года".

Например, было больше выпущено мяса, рыбы переработанной и консервированной, изделий колбасных, творога, масла сливочного. Увеличился выпуск водки, ликёроводочных изделий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".