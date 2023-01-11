Официальная статистка показала рост цен на основные продукты в Карелии в 2022 году всего на 4%

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии к концу 2022 года составила 6233 рубля 55 копеек в расчёте на месяц.
Об этом говорят данные Карелиястата за ноябрь.
С начала года продуктовая корзина, в которую входят 33 наименования основных продуктов питания, подорожала на 4%.
Вместе с тем, продовольственная инфляция в целом оказалась в 2 раза выше. Цены на продовольственные товары за 11 месяцев выросли на 8,4%.
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