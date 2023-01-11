Официальная статистка показала рост цен на основные продукты в Карелии в 2022 году всего на 4%

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии к концу 2022 года составила 6233 рубля 55 копеек в расчёте на месяц.

Об этом говорят данные Карелиястата за ноябрь.

С начала года продуктовая корзина, в которую входят 33 наименования основных продуктов питания, подорожала на 4%.

Вместе с тем, продовольственная инфляция в целом оказалась в 2 раза выше. Цены на продовольственные товары за 11 месяцев выросли на 8,4%.