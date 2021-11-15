Официальная статистка показала сокращение заболеваемости и смертности от ковида в Карелии

В Карелии за минувшие сутки от коронавируса умер один человек, число инфицированных тоже сократилось — зарегистрировано 294 новых случая заболевания.

Об этом говорят данные официальной статистике, опубликованные Минздравом республики.

Из общего числа заболевших за минувшие сутки, почти 97% не вакцинированы.

В ковидных стационарах получают лечение 874 пациента, из них в тяжёлом состоянии находится 72 человека, в том числе, один вакцинированный.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 80557 инфицированных коронавирусной инфекцией, из них 1049 человек умерли.