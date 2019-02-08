Официально стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

Популярный исполнитель уже участвовал в этом песенном конкурсе. Он выступит с песней Филиппа Киркорова.

7 февраля стало известно, кто представит Россию на "Евровидении-2019". По итогам совещаний страну во второй раз представит Сергей Лазарев.

Он отметил, что решение было принято им и телеканалом "Россия-1". Популярный исполнитель уже участвовал в этом песенном конкурсе в 2016 году и занял третье место. "Евровидение" пройдет в мае на родине победительницы прошлого года Нетты Барзилай, в Израиле.

Сергей Лазарев признался, что очень волнуется перед конкурсом. На этот раз ставки и риски более высоки, так как он едет на конкурс во второй раз, и все ждут от него победы.

Исполнитель поделился, что поедет на конкурс с той же командой, которую возглавит мэтр отечественной эстрады –Филипп Киркоров. Именно он написал песню для конкурса в соавторстве с греческим композитором.

Название композиции пока держится в тайне.

"Понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене "Евровидения" и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем, – главная задача для меня", – поделился Лазарев.