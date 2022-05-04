Официальное число погибших из Карелии во время спецоперации на Украине достигло 11 человек

Рядовой Кирилл Власов из поселка Шуя погиб в ходе спецоперации на Украине.

Рядовой Кирилл Власов погиб в ходе СВО на Украине. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«При исполнении воинского долга в спецоперации на Донбассе погиб Кирилл Власов из поселка Шуя. Рядовой, наводчик мотострелковой роты», — заявил Парфенчиков и выразил соболезнования семье убитого.

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 11 бойцов из Карелии. Это Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский и Тимофей Петухов.