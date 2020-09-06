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Оформить ДТП можно будет в электронном виде

Новости. Общество
20:40, 06 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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С 1 ноября автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии не только без ГИБДД, но даже и без бумаг - в электронном виде.

Причем, в каком бы уголке страны не произошло ДТП. Лишь бы был интернет и установленное на смартфоне или планшете специальное приложение "Помощник ОСАГО", пишет "Российская газета".

Напомним, что 1 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют при упрощенном оформлении аварии (Европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанк с минкомсвязью разработали суперсервис "Помощник ОСАГО", администрированием которого занимается Российский союз автостраховщиков.

Для оформления Европротокола есть два мобильных приложения: "ДТП.Европротокол" и "Помощник ОСАГО". Первое приложение только упрощает оформление аварии. В страховую компанию все равно придется подавать заявление. А новое приложение позволяет оформить извещение в электронном виде. Каждый десятый, воспользовавшийся электронным сервисом, предпочел суперсервис.

А теперь воспользоваться суперсервисом, то есть оформить электронное извещение ДТП можно будет независимо от того, где авария произошла.

Для оформления Европротокола оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. В аварии пострадали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. Для оформления электронного извещения мобильное приложение "Помощник ОСАГО" должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи в сервисе госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее.

Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.

Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение передается уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-06 22:05:27
ГАИ и сейчас на ДТП не едут, даже если у участников согласия о виновности нет. А теперь вообще из кабинетов только на хлебные места выезжать, за премиями ездить будут.
кир
2020-09-06 20:52:51
Менты как взятки брать будут?
Гость
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