Оформление ИП будет занимать несколько минут, обещают в налоговой службе

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (самозанятых - прим. ред.), где это займет несколько минут", - сказал Егоров на заседании.

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