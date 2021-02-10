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Оформление ИП будет занимать несколько минут, обещают в налоговой службе

Новости. Экономика
16:41, 11 Февраля 2021
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена упростить получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП) по аналогии со статусом самозанятого, она будет занимать несколько минут.

Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании Совета Федерации. Трансляция велась пресс-службой палаты.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (самозанятых - прим. ред.), где это займет несколько минут", - сказал Егоров на заседании.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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