Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09

Офтальмолог объяснил, как избежать чрезмерной утомляемости осенью

Новости. Общество
21:30, 01 Октября 2021
фото: © pixabay.com / pixel2013

Новости партнеров

Эксперт рассказал, как избежать чрезмерной утомляемости из-за сокращения светового дня.

Слабое освещение дома или в офисе заставляет мозг работать с повышенной нагрузкой, а это, в свою очередь, может приводить к сильному переутомлению, отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Осенью, когда происходит быстрое сокращение продолжительности светового дня, это явление особенно заметно, добавил он.

По словам врача, если не реагировать на изменения и продолжать включать свет только по вечерам, то это приведет к повышенной утомляемости.

«Глаз — это камера, она воспринимает ровно то, что можно воспринять при текущем освещении, но дальше идет мозговая деятельность. Насколько трудно нам будет воспринимать плохо освещенный предмет, с которым мы работаем, настолько быстрее будет утомляться наш мозг. Например, читать в темноте не стоит, поскольку это более утомительно для мозга. Если мозгу приходится анализировать вещи, которые трудны для восприятия, то он чрезмерно утомляется», — объяснил Вячеслав Куренков.

Контролируя уровень освещения дома и на работе, можно избежать переутомления от рутинных дел.

«Раньше была лампа 40 ватт, которая ввинчивалась в настольную лампу, она освещала рабочее место и при ней можно было читать, писать и что-то делать на расстоянии вытянутой руки. Это считалось достаточным. Сейчас есть такое понятие, как освещенность рабочего места в люксах (норма освещенности — 350 лк, — ред.). В дневное время свет должен падать из окна, а в вечернее время — идти от искусственного освещения, но и та, и другая освещенность должна быть одинаковой», — рассказал Вячеслав Куренков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»