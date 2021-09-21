Офтальмолог объяснил, как избежать чрезмерной утомляемости осенью

Эксперт рассказал, как избежать чрезмерной утомляемости из-за сокращения светового дня.

Слабое освещение дома или в офисе заставляет мозг работать с повышенной нагрузкой, а это, в свою очередь, может приводить к сильному переутомлению, отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Осенью, когда происходит быстрое сокращение продолжительности светового дня, это явление особенно заметно, добавил он.

По словам врача, если не реагировать на изменения и продолжать включать свет только по вечерам, то это приведет к повышенной утомляемости.

«Глаз — это камера, она воспринимает ровно то, что можно воспринять при текущем освещении, но дальше идет мозговая деятельность. Насколько трудно нам будет воспринимать плохо освещенный предмет, с которым мы работаем, настолько быстрее будет утомляться наш мозг. Например, читать в темноте не стоит, поскольку это более утомительно для мозга. Если мозгу приходится анализировать вещи, которые трудны для восприятия, то он чрезмерно утомляется», — объяснил Вячеслав Куренков.

Контролируя уровень освещения дома и на работе, можно избежать переутомления от рутинных дел.

«Раньше была лампа 40 ватт, которая ввинчивалась в настольную лампу, она освещала рабочее место и при ней можно было читать, писать и что-то делать на расстоянии вытянутой руки. Это считалось достаточным. Сейчас есть такое понятие, как освещенность рабочего места в люксах (норма освещенности — 350 лк, — ред.). В дневное время свет должен падать из окна, а в вечернее время — идти от искусственного освещения, но и та, и другая освещенность должна быть одинаковой», — рассказал Вячеслав Куренков.