Офтальмологи рассказали, что поможет против усталости и отеков глаз

Офтальмологи отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы предложили четыре простых упражнения, которые помогут поддержать зрение, снять усталость глаз, а также устранить отеки вокруг глаз.

Упражнение «Метка на стекле» тренирует фокуссировку зрения. Надо нарисовать точку на стекле — маркером или кусочком пластилина. Сначала концентрироваться взглядом на этой точке, потом перевести взгляд в окно на какой-нибудь дальний объект — дерево, здание, прохожего. Можно выполнять это упражнение на улице — и дышать свежим воздухом, и поочередно переводить взгляд с ближнего на дальний предмет и обратно.

Упражнение «Шторки» способствует ускорению кровообращения в тканях. В течение двух минут надо быстро и часто моргать, но при этом не сдавливать веки.

Упражнение «Массаж» ускоряет циркуляцию жидкости в тканях и помогает бороться с отечностью. Аккуратно тремя пальцами каждой руки следует нажать на веки обоих глаз, но без излишнего давления — касание должно длиться всего одну секунду. Выполнять упражнение можно до 5 раз.

Гимнастика для глаз. Сначала специалисты предлагают нарисовать глазами квадрат, потом соединить углы квадрата диагоналями, а затем — круг — сначала в одну сторону, потом в другую. Можно рисовать и другие геометрические фигуры, уточняет сетевое издание.