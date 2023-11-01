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Офтальмологи рассказали, что поможет против усталости и отеков глаз

Новости. Общество
00:10, 03 Ноября 2023
фото: © Istockphoto

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От усталости глаз поможет несложная гимнастика, которая займет всего пять минут.

Если ваша работа связана с компьютером или вы просто чувствуете, что глаза устали, поможет несложная гимнастика. На нее потребуется около пяти минут, пишет «Dоктор Питер». 

Регулярная гимнастика для глаз не помешает даже тем, кто не носит очки и видит «единицу». Практически все мы много времени проводим за монитором компьютера и экраном телефона, напрягая свое зрение. А значит, надо как-то снимать это напряжение, чтобы глаза сильно не уставали, а зрение сохранялось как можно дольше. 

Офтальмологи отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы предложили четыре простых упражнения, которые помогут поддержать зрение, снять усталость глаз, а также  устранить отеки вокруг глаз.

Упражнение «Метка на стекле» тренирует фокуссировку зрения. Надо нарисовать точку на стекле — маркером или кусочком пластилина. Сначала концентрироваться взглядом на этой точке, потом перевести взгляд в окно на какой-нибудь дальний объект — дерево, здание, прохожего. Можно выполнять это упражнение на улице — и дышать свежим воздухом, и поочередно переводить взгляд с ближнего на дальний предмет и обратно.

Упражнение «Шторки» способствует ускорению кровообращения в тканях. В течение двух минут надо быстро и часто моргать, но при этом не сдавливать веки.

Упражнение «Массаж» ускоряет циркуляцию жидкости в тканях и помогает бороться с отечностью. Аккуратно тремя пальцами каждой руки следует нажать на веки обоих глаз, но без излишнего давления — касание должно длиться всего одну секунду. Выполнять упражнение можно до 5 раз.

Гимнастика для глаз. Сначала специалисты предлагают нарисовать глазами квадрат, потом соединить углы квадрата диагоналями, а затем — круг — сначала в одну сторону, потом в другую. Можно рисовать и другие геометрические фигуры, уточняет сетевое издание.

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