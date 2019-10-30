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Новости. Общество
09:51, 30 Октября 2019
фото: ОЦК Карелии

Офтальмологическая помощь пришла в Кондопогу

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Филиал Офтальмологического центра Карелии начал работать в городе бумажников.

В Кондопоге 14 октября в здании бывшего родильного дома Кондопожской ЦРБ на улице Бумажников, 20а, открылся офтальмологический кабинет, который работает с 9.00 до 17.00.

Пациентов принимают бесплатно - как детей, так и взрослых.

При обращении в офтальмологический кабинет важно иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. При обследовании с профилактической целью необходимо предоставить направление на консультацию ф. 057/у, полученное в поликлинике по месту жительства.

Записаться на диагностику можно по телефону 28-00-03 с 8.00 до 20.00 ежедневно. Прием в настоящее время ведут специалисты из клиники в Петрозаводске.

Помимо обследований и профосмотров врачи офтальмологического кабинета принимают пациентов, которым требуется неотложная помощь: назначается лечение при острых воспалительных заболеваниях глаза, удаляются поверхностные инородные тела… Неотложная помощь оказывается бесплатно, профессионально и оперативно.

Первыми пациентами нового, оснащенного по последнему слову техники, офтальмологического кабинета были врачи ЦРБ, которые профессионально смогли оценить качество оказываемых услуг.

"На сегодняшний день активно ведется запись пациентов на прием, - отметила врач-офтальмолог Дарья Арещенко. – Записываются до 100 человек в день".

"Ранее людям зачастую приходилось обращаться за офтальмологической помощью в Петрозаводск или Санкт-Петербург, - рассказала доктор Арещенко. – Сегодня у жителей Кондопоги и района появилась дополнительная возможность пройти обследование на месте, дома. Мы обладаем полным оснащением для диагностирования заболеваний передней части глаза и сетчатки. При необходимости оперативного вмешательства доктор в кабинете может внести пациента в базу данных, поставить на очередь".

Специалисты офтальмологического кабинета отмечают, что те люди, у которых нет направления или иных документов, могут пройти обследование платно.

Решение об открытии офтальмологического кабинета в Кондопоге было принято по результатам встречи учредителя Офтальмологического центра Карелии Олега Ковригина с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым.

Олег Ковригин – наш соотечественник, предприниматель из Литвы, который построил офтальмологические центры в 20 странах мира, но при этом стремится, чтобы у него на родине, в России, была лучшая офтальмология, поэтому применяет свои знания и многолетний опыт, развивая в целом офтальмологию Карелии, внедряя новые технологии и современные методы лечения.

Лицензия на мединскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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