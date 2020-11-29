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Офтальмологический центр Карелии получил благодарность от республиканского Миннаца

Новости. Общество
15:11, 30 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Министерство национальной и региональной политики Карелии отметило благодарственным письмом учредителя Офтальмологического центра республики Олега Ковригина.

Миннац вручил благодарственное письмо учредителю республиканского Офтальмологического центра, предпринимателю из Литвы Олегу Ковригину за реализацию мероприятий в сфере региональной политики на территории Карелии.

Олег Ковригин рассказал "Столице на Онего" о полученной благодарности, отметив, что воспринимает это письмо не только как благодарность себе, а всему огромному коллективу – это врачи, средний и младший медицинский персонал.

"С большой признательностью воспринял благодарственное письмо от министра национальной и региональной политики Карелии Сергея Киселева", – отметил Олег Ковригин.

Сегодня в Карелию в Офтальмологический центр приезжает огромное количество пациентов из разных регионов.

"У нас число пациентов из Санкт-Петербурга и Москвы иногда превышает количество жителей Карелии, которые обращаются к нам за офтальмологической помощью, и это дает толчок к развитию медицинского туризма. Пациенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Архангельска приезжают в нашу клинику, потому что знают наш высокий уровень, они едут за качеством, за гарантированным отличным результатом. Но помимо лечения, они еще получают впечатления и от Карелии, от которой нельзя остаться равнодушным. Я думаю, что те люди, которые приезжают к нам, это представители возвратного туризма. Получив хороший результат у нас в Офтальмологическом центре, они приедут сюда вновь, чтобы отдохнуть, расскажут своим родственникам. Возможно, они никогда бы не побывали в Карелии, если бы не было необходимости посетить нашу клинику".

"Миннац оценил наш вклад в развитие региона с этой точки зрения, – сказал предприниматель и учредитель Олег Ковригин. – Потому что даже покупка бензина – это деньги в местный бюджет. Продукты, приобретенные в Карелии, проживание в гостинице, сувениры – тоже средства в местный бюджет... Многие пациенты приезжают с семьей. После посещения клиники они ездят на экскурсии – Кижи, Рускеала, Кивач, Марциальные воды. Существует общероссийская программа развития внутреннего туризма. То, что мы делаем, это как раз и есть исполнение федеральной программы".

Офтальмологический центр Карелии, созданный предпринимателем из Литвы Олегом Ковригиным, работает уже три года. За это время в клинике получили консультативную и лечебную помощь более 58 тысяч человек. Выполнено более 12 тысяч операций в рамках программы ОМС.

"Это было увидено и оценено, и я с благодарностью воспринимаю это. Всегда приятно, когда оценивают твои труды, которые ты вкладываешь. Огромное спасибо, что нас заметили".

Какая услуга появится в Офтальмологическом центре Карелии для защиты пациентов от коронавируса, читайте здесь.

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