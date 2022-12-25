Офтальмологический центр Карелии завалили пельменями (ФОТО)

Лучшая сотня специалистов Офтальмологического центра Карелии в течение 5 лет не только возвращает пациентам здоровье глаз, но и еще творит, дерзает и даже лепит пельмени.

Побывали в гостях у Офтальмологического центра Карелии, который расположился на набережной Варкауса, 1б, почти на самом берегу Онежского озера. Нас встретил генеральный директор и главный врач Павел Чеславович Завадский. Он рассказал, как за 5 лет центр стал клиникой инновационных технологий, как неприметное здание преобразилось, а штат сотрудников увеличился в несколько десятков раз.

«Локомотив борьбы за отличное зрение набрал скорость и уверенно движется по направлению к успеху», — сказал Павел Завадский.

И, как выяснилось, не офтальмологией единой живут специалисты глазной клиники.

Так, в связи с празднованием 5-летия клиники гендиректор Павел Чеславович Завадский объявил конкурс «Карельские пельмени. Битва шефов», победителей которого ждали суперпризы. За первое место вручалась поездка в Хургаду с оплатой проезда, проживания, командировочных расходов; за второе — холодильник, за третье — хлебопечь.

Вдохновленные идеями участники кулинарного пельменного поединка вступили в борьбу. В течение трех недель конкурсанты лепили пельмени и манты и угощали ими членов комиссии, которые оценивали оригинальность, название, сервировку вкусовые характеристики и выставляли общую оценку работы.

Перепробовав все шедевры из теста и мяса, строгое жюри вынесло вердикт, назвав имена победителей, которыми стали врачи-офтальмологи Мария Юрьевна Баринова, Наталья Николаевна Венедиктова и Юлия Дмитриевна Юр-Кирилюк.

В день награждения пельмени ели все, поздравляя конкурсантов с победой, а друг друга с наступающим Новым годом.

На празднике вспоминали, как все начиналось.

Подробнее о работе клиники, о том, когда надо спешить к офтальмологу, чтобы не потерять зрение, и почему косоглазие у детей необходимо исправлять как можно быстрее, читайте в статье «ПЕЛЬМЕНИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ».