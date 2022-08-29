Стали известны предварительные результаты выборов главы Карелии

По итогам обработки 90% протоколов лидирующую позицию занимает действующий глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как сообщается в паблике ЦИК Карелии, Артур Парфенчиков набирает 69,08% голосов избирателей по итогам подсчета 90% протоколов от избирательных комиссий.

Второе место занимает Андрей Рогалевич с предварительным результатом в 13.27%, с небольшим отрывом от него идет Евгений Ульянов – 12,86.

Четвертое место у Анатолия Дударина - 1,67% голосов. Замыкает пятерку кандидатов на пост главы Иван Кадаяс - 0,60%.

Напомним, выборы главы Карелии проводились в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября, с 8 до 20.00. По состоянию на воскресенье, 11 сентября, на 18.00 в выборах приняли участие 132255 человек, или 26,19% от общего числа избирателей.