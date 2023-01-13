Оглушительный успех в кино вернул интерес к книгам о Чебурашке

После выхода полнометражного фильма «Чебурашка» россияне стали чаще покупать книгу Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

Россияне стали чаще покупать книгу Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» после выхода полнометражного фильма «Чебурашка». Ретейлеры отмечают резкий рост продаж как повести, так и другой продукции, связанной с ушастым героем советского детства, пишет РБК.



Как рассказал РБК представитель компании Ozon, многие родители после просмотра фильма начали читать с детьми оригинальную повесть Эдуарда Успенского. В январе 2023 года спрос на нее увеличился на 47%.



Продавец электронных книг «ЛитРес» отмечает двукратный рост продаж книги с 1 по 12 января по сравнению с периодом с 20 по 31 декабря.



Представитель крупнейшего ретейлера, специализирующегося на товарах для детей и материнства, сообщил, что в категории товаров, связанных с Чебурашкой, особой популярностью пользуются художественная литература и мягкие игрушки.



Рост продаж таких товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 100%. Выход фильма также подстегнул продажи товаров, связанных с Чебурашкой.



Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отмечает, что с 1 по 9 января число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147%, а пазлов — на 96%.



Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на экран 1 января 2023 года и уже на десятый день проката стал самым кассовым отечественным фильмом, собрав 3,082 млрд руб. и обойдя прежнего лидера — фильм «Холоп». Спустя три дня со сборами в размере 3,528 млрд руб. обошел абсолютного лидера российского кинопроката — картину «Аватар».



Фильм про Чебурашку создан кинокомпанией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканала «Россия 1» и при поддержке Фонда кино. Ее бюджет составил 850 млн рублей.



