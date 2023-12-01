Огнеборцы Беломорска снова выезжали на пожар

Горел одноэтажный дом в Беломорске.
О пожаре рассказали в отряде противопожарной службы Беломорского района.
В воскресенье, 3 декабря, в 21.43 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме на улице Пионерской в Беломорске.
К месту происшествия были направлены огнеборцы пожарной части № 61 Беломорска.
Когда прибыли первые пожарные подразделения, там горел дом, подлежащий расселению, было сильное задымление.
Пожарные Беломорска в 23.13 ликвидировали пожар.
Ранее мы писали, что шиномонтажник обгорел на пожаре на севере Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание