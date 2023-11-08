Огнеборцы двух районов Карелии тушат полыхающий жилой дом в старинной деревне

В Пудожском районе горит двухэтажный деревянный жилой дом.
О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы Пудожского района.
В эти минуты огнеборцы ПЧ №54 деревни Пяльма отряда противопожарной службы по Пудожскому району и отдельного поста села Чёлмужи отряда противопожарной службы Медвежьегорского района ведут боевые действия по тушению пожара в Пяльме.
Там полыхает двухэтажный деревянный жилой дом на улице Детской.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.
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