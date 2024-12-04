Огнеборцы ликвидировали последствия ДТП на автодороге Петрозаводск — Суоярви

На 42 км трассы произошел съезд автомобиля в кювет.

В субботу, 7 декабря 2024 года, в 14.43 личный состав ПЧ-67 п. Чална (2 человека, 1 единица техники), а также «03» (2 человека, 1 единица техники), привлекались для ликвидации дорожно-транспортного происшествия на 42 км автодороги К-8610 Петрозаводск — Суоярви (съезд автомобиля в кювет). Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

Специалисты осмотрели место ДТП, собрали информацию, отключили АКБ.

Погибших и травмированных нет.