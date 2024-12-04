Огнеборцы ликвидировали последствия ДТП на автодороге Петрозаводск — Суоярви

На 42 км трассы произошел съезд автомобиля в кювет.
В субботу, 7 декабря 2024 года, в 14.43 личный состав ПЧ-67 п. Чална (2 человека, 1 единица техники), а также «03» (2 человека, 1 единица техники), привлекались для ликвидации дорожно-транспортного происшествия на 42 км автодороги К-8610 Петрозаводск — Суоярви (съезд автомобиля в кювет). Об этом сообщили в паблике .
Специалисты осмотрели место ДТП, собрали информацию, отключили АКБ.
Погибших и травмированных нет.
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