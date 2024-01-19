Огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме в Петрозаводске

Возгорание произошло 20 января по улице Ладожской.

Пожар в частном доме в Петрозаводске, который произошел утром 20 января по улице Ладожской д.101, был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии. На место выехали 6 единиц техники и 23 огнеборца. К 10:33 с огнем удалось справиться.

В источнике напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по республике Карелия – (8142) 79-99-99.