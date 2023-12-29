Огнеборцы потушили горящую баню в деревне Коткозеро

Сообщение о пожаре поступило 31 декабря в половине пятого утра.

В паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району сообщили о том, что 31 декабря 2023 года в 4 часа 30 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Коткозеро по улице Солнечная, д. 5 горит баня.

Как сообщили в источнике, для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-30 (66) ОП ПЧ-35 по охране с. Коткозеро — 1 человек и 1 АЦ-60 (УРАЛ) ПЧ-35 по охране г. Олонец — 5 человек.

Погибших и травмированных нет.