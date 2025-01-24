Огнеборцы потушили пожар в квартире в Кондопоге

В квартире загорелась деревянная дверь.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии, 28 января в 20.06 поступило сообщение о пожаре в квартире в Кондопоге по улице Комсомольской, 3а.

От ведомства привлекли две единицы техники и 9 человек.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из квартир на пятом этаже загорелась деревянная дверь. Пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метра.

При помощи средств индивидуальной защиты вывели двоих человек. Пострадавших нет.