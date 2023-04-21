Огненную картину из свечей создадут в Петрозаводске

Акция будет приурочена ко Дню памяти и скорби, сообщили в правительстве Карелии.
В Петрозаводске пройдет всероссийская акция «Огненные картины войны». По словам организаторов, акция приурочена ко Дню памяти и скорби.
«В память о погибших жители выложат огненную картину из свечей», - сообщили в правительстве.
Где и когда появится огненная картина, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».
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