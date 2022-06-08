Огненную звезду зажгут у стелы воинской славы в Петрозаводске

Ко Дню памяти и скорби в Петрозаводске пройдет акция «Огненные картины войны».

Как сообщили в правительстве Карелии, 21 июня в 21.00 Петрозаводск присоединится к акции «огненные картины войны».

«Юнармейцы и активисты молодежного центра «Смена» выложат из зажженных свечей фигуру в форме звезды», - говорится в сообщении правительства республики.

В паблике организаторов отмечается, что подобная акция проводится в регионах России.

«В ночь на 22 июня активисты и все желающие на городских улицах и площадях зажгут свечи и создадут из них образы, связанные с Великой Отечественной войной», объяснили авторы идеи суть мероприятия.

Напомним, в 22 июня в День памяти и скорби в 4.00 в Петрозаводске у мемориала Вечный огонь» пройдет акция «Свеча памяти».