Огонь до небес: дом сгорел в Прионежском районе Карелии

В деревне Суйсарь Прионежского района Карелии пожар за 5 часов полностью уничтожил частный жилой дом.

Как сообщается в паблике пожарной части-75 в Соломенном, 22 января в частном доме, расположенном в деревне Суйсарь Прионежского района, произошёл пожар.

В 23.56 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре. К месту вызова был направлен дежурный караул пожарной части №75 в количестве 4 человек и одной единицы техники, а также на помощь пришли еще 8 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Петрозаводска и 2 единицы техники.

В результате к 5 утра пожар удалось ликвидировать.