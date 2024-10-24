Огонь охватил дом в центре города бумажников Карелии

Пожарные ночью тушили квартиру в одном из домов Кондопоги.

Пожар произошел ночью в одной из квартир дома в Кондопоге по адресу: улица Советов, 21. Об этом сообщили в тг-канале МЧС по Карелии.

Сигнал спасателям поступил в 3.45 ночи. Как выяснилось, в квартире загорелись постельные принадлежности.

Пожар тушили 10 человек на 2 единицах техники. Из квартиры вывели одного человека, ещё восемь человек эвакуировали из дома во время тушения пожара.