Квартира загорелась в жилом доме в городе Сортавала

В столице Северного Приладожья произошло возгорание квартиры в жилом доме.
Сегодня, 31 декабря, в 12:50 в жилом доме на улице Северной, 11 в Сортавале произошло возгорание квартиры. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин на своей странице ВКонтакте.
По предварительным данным, причиной пожара стала большая нагрузка на электросеть. К счастью, жильцы успели вовремя покинуть помещение и не пострадали.
— Не перегружайте электросеть и не оставляйте включённые приборы без присмотра. Берегите себя! — добавил Крупин.
Ранее стало известно, что при пожаре, произошедшем в ночь на 31 декабря в посёлке Идель Сегежского района, погибли два человека — мужчина и женщина. Обстоятельства трагедии устанавливаются.