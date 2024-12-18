Огонь охватил подъезд дома в Петрозаводске

Пожар случился в Первомайском районе карельской столицы.

Пожар случился в Петрозаводске сегодня вечером, 18 декабря, в первомайском районе города.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожарные выехали в 16.30 по вызову в дом №60А по улице Краснодонцев.

Возгорание случилось в подъезде дома. Огонь тушили 15 человек на 4 единицах техники. Информации о пострадавших не поступало.