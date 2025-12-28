Огонь от горящего гаража едва не уничтожил два частных дома в Медвежьегорске

Пожарные спасли два жилых дома, возле которых загорелся гараж.

Сегодня, 29 декабря, в 08:14 на улице Красногвардейской в Медвежьегорске загорелся гараж размером 5×9 метров, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия прибыли семеро пожарных. По их оценкам, пламя могло перекинуться на два жилых дома, расположенных в непосредственной близости от очага возгорания. На помощь к спасателями приехали коллеги из посёлков Повенец и Пиндуши. В 08:53 огнеборцы сообща ликвидировали пожар, сохранив дома.

— В результате пожара гараж повреждён полностью. Пострадали два автомобиля и один прицеп, — рассказали в ведомстве.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее мы писали, что в селе Деревянное Прионежского района загорелась хозяйственная постройка. Пожарные быстро локализовали и потушили пламя. Пострадавших в результате происшествия нет.