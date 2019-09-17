Огонь с горящей бани в Карелии перекинулся на дом

Пожар произошел 16 сентября в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.45 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бани в д. Уница на ул. Центральной. В 18.18 пожар ликвидирован.

Баня сгорела. Также повреждена обшивка дома на площади 5 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.