Огонь уничтожил баню на юге Карелии

Баня сгорела в Олонецком районе.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Вечером во вторник, 29 октября, в 20.54 минуты на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что на ул. Луговая в деревне Рыпушкалицы горит баня.
Для ликвидации пожара привлекались 7 огнеборцев ПЧ-35 Олонца.
Как сообщили спасатели, на пожаре никто не пострадал.
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