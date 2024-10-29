Огонь уничтожил баню на юге Карелии

Баня сгорела в Олонецком районе.

О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.

Вечером во вторник, 29 октября, в 20.54 минуты на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что на ул. Луговая в деревне Рыпушкалицы горит баня.

Для ликвидации пожара привлекались 7 огнеборцев ПЧ-35 Олонца.

Как сообщили спасатели, на пожаре никто не пострадал.