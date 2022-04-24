Огонь уничтожил большой деревянный дом в поселке Карелии

Два пожарных расчета тушили частный дом, охваченный огнем, сообщили в МЧС республики.
Серьезный пожар произошел на Пасху в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района. Там загорелся жилой дом.
Как сообщили в МЧС Карелии, сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 24 апреля, в 18.10. В поселке Новая Габсельга загорелся частный одноэтажный дом.
Огонь тушили 2 пожарных расчета — всего 4 человека на двух автоцистернах. Дом серьезно пострадал в результате пожара, выгорело более 100 метров жилого помещения, однако погибших и пострадавших удалось избежать.
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание