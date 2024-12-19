Огонь уничтожил бревенчатую баню на востоке Карелии

Пожар в Пудожском районе тушили 14 огнеборцев.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.
Пожар произошел в понедельник, 23 декабря, в деревне Куганаволок. Там горела частная бревенчатая баня. К ликвидации пожара привлекалось добровольное пожарное формирование национального парка Водлозерский и дежурное отделение ПЧ № 50 поселка Шальский.
С огнем боролись 14 брандмейстеров, сообщили в паблике местных пожарных.
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