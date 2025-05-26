Огонь уничтожил дом возле Петрозаводска

Газовый баллон сыграл роковую роль на пожаре в дачном кооперативе.

По данным МЧС Карелии, пожар произошел в СНТ «Строитель» в Шапшезере Прионежского района. Огонь охватил дачный дом, информация об этом пришла в 20:23 вечера вчера, 2 июня.

Пожар ликвидировали 9 человек на 3 единицах техники. Дом был серьезно поврежден огнем.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС республики, во время пожара рванул газовый баллон, что осложнило тушение дома. При этом пострадавших не было.