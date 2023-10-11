Огонь уничтожил легковушку в селе под Петрозаводском

В ночь на пятницу, 13, в Заозерье загорелась иномарка.
Как в своем паблике в социальной сети сообщили соломенские пожарные, 13 числа, в 00.05, огнеборцы выезжали по тревоге в село Заозерье.
На улице Солнечной загорелась легковушка. С пламенем удалось справиться спустя 25 минут. Машина значительно повреждена.
О пострадавших информации нет.
Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о пожаре в жилом доме в городе Кондопога.
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