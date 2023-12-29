Огонь уничтожил жилой дом в Медвежьегорском районе Карелии

Огонь полностью уничтожил жилой дом в селе Паданы Медвежьегорского района.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Медвежьегорска.

Пожар произошел утром во вторник, 9 января, в селе Паданы Медвежьегорского района Карелии. Там горел жилой дом.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 07.44. К месту пожара выехал дежурный караул Паданского подразделения пожарной охраны, а также брандмейстеры поселка Поросозеро — всего 9 человек на трех единицах техники.

К моменту прибытия первого пожарного автомобиля огонь уже вышел наружу, постройка горела открытым пламенем. В результате пожара жилой дом был полностью уничтожен огнем.

Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, сообщили в огнеборцы.