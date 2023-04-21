Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме на западе Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Спасателям пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажки.

Пожар в пятиэтажном доме разгорелся 25 мая в городе Суоярви на западе Карелии. Об этом сообщили в официальном паблике пожарной охраны Суоярвского района.

Огонь охватил главным образом балкон на пятом этаже в доме № 5 по улице Кайманова. Спасатели — 2 автоцистерны с личным составом местной пожарной части — выехали по вызову в 11.14 утра.

Спасатели провели эвакуацию жильцов, локализовали пожар за 10 минут, а полностью ликвидировали — за 28 минут. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины пожара.