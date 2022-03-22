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Ограничение роста цен может привести к пустым полкам, считает глава УФАС по Карелии

Новости. Общество
15:40, 23 Марта 2022
фото: © Илья Прохоров / ИА «Республика» |© «Столица на Онего»

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Чрезмерное вмешательство государства в регулирование цен может привести к исчезновению товаров услуг.

Такое мнение в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» высказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин.

По его словам, у правительства России есть полномочия и основания ограничить цены на социально значимые товары, но это надо делать осторожно.

«Эти меры надо принимать очень осторожно, чтобы, борясь с высокими ценами, не получить пустые прилавки. Пустые полки и ухода куда-то в тень какого-то вида товара или какого-то вида услуг», — считает руководитель УФАС

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