Ограничение роста цен может привести к пустым полкам, считает глава УФАС по Карелии

Чрезмерное вмешательство государства в регулирование цен может привести к исчезновению товаров услуг.

Такое мнение в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» высказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин.

По его словам, у правительства России есть полномочия и основания ограничить цены на социально значимые товары, но это надо делать осторожно.

«Эти меры надо принимать очень осторожно, чтобы, борясь с высокими ценами, не получить пустые прилавки. Пустые полки и ухода куда-то в тень какого-то вида товара или какого-то вида услуг», — считает руководитель УФАС