Ограничение здоровья не помешало жителю города Сортавалы исполнить мечту

Незрячий подопечный Центра социального обслуживания Сортавалы исполнил мечту и прыгнул с парашютом.

Евгений Березовский много лет назад потерял зрение. Но это не ограничило его возможности. Он смог исполнить мечту детства — полёт с парашютом в тандеме с инструктором.

Пройдя необходимую подготовку и инструктаж на аэродроме Путилово, Евгений Николаевич поднялся на высоту 4000 метров.

— Ветер в лицо, свист в ушах и ощущение свободного падения — вот то, что чувствуешь в первые минуты. Когда парашют был раскрыт, мне инструктор предложила попробовать самостоятельно управлять парашютом. Это было незабываемо! — поделился впечатлениями Евгений.