Ограниченно годных и судимых жителей РФ могут отправить на службу по контракту

В Госдуме России предложили разрешить службу по контракту судимым и ограниченно годным, пишет РБК.

Депутаты предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, имеющим судимость или признанными ограниченно годными. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Об этом сообщает РБК.



«В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — говорится в пояснительной записке.



Инициатива касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Судимость не станет препятствием, если речь идет не о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлений против половой неприкосновенности и других тяжких и особо тяжких нарушениях закона.



Кроме того, Минобороны сформирует специальный перечень заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.



В федеральном издании напомнили, что с прошлой осени в России разрешили мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составили шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства.