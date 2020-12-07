Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели, пишет РИА Новости.

"Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются.

"Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.