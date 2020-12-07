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Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Новости. Общество
07:15, 08 Декабря 2020
фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели, пишет РИА Новости.

"Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются.

"Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.

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Комментарии

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sergo
2020-12-08 10:17:54
Стоило покритиковать, так сразу стало на сотню выявленных меньше.
Еще три дня и можно считать, что Карелия практически здорова.
Неравнодушный
2020-12-08 10:16:16
Один педагог говорит, что я пою очень талантливо, а другой считает, что у меня почти нет способностей. Неловкая ситуация.
User
2020-12-08 10:10:16
По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются.

Это она про что? Все недочеты на своих местах остаются, ни одного даже в отставку за эпик фэйл не отправили.
VladPTZ
2020-12-08 09:29:52
Весной закрыли по домам а толку ноль, только еще нервы вытрепали и так в тяжелое время. Пандемию они контролируют на бумаги, при том не тока в Карелии, на одного официально выявленного, еще несколько кто подцепил но не сразило или оклемался, такие в поле зрение не попадают, или врачи с тестами не дошли, или потеряли.
Zim
2020-12-08 10:01:00
VladPTZ, а что весной были такие же очереди в поликлиниках? Было такое же количество тяжёлых и умерших?
Leopol'd
2020-12-08 09:27:15
Влияют эти меры на распространение, примерно так же, как на скорость ветра или облачность. Совпало - можно сказать о продуманной тактике. Не совпало - "несвоевременность". Уроки Пескова усваиваются. Главное - уверенно врать!
Zim
2020-12-08 09:19:09
bizer, а Вы не считаете, что до того, как тесты «делают 10 дней» их еще не делают 10 дней, тянут?
bizer
2020-12-08 08:39:49
Ну о каких мерах может идти речь, если тесты делают по 10 дней, а всё это время потенциальный "ковидец" продолжает жить обычной жизнью, особенно если больничный ему никто не оплатит. На 1 заболевшего официально -сейчас 3-4 больных неофициально. Скоро все переболеем и Карелия первой закончит эту истерию. А кол-во вакцины на 750 000 человек конечно поражает объемами....... каждому 1500-му;(
Sim22
2020-12-08 09:15:59
bizer, ++++
Зато губернатор и все Карельские СМИ кричали в сентябре, что заболеваемость в Карелии ниже чем в России. Вот опять и обосрались!
VladPTZ
2020-12-08 09:33:14
Sim22, помнится еще кричали что карелы особенные, и какие у нас низкие показатели на сто тыщ, но теперь накрыло как и всех.
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